桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」成員Wendy(林宛璇)，外型亮麗加上高挑身材，在隊內擁有高人氣，和「反骨男孩」成員孫生交往後，作風也越來越大膽，近日她曬出只穿內衣的辣照，並表示是第一次嘗試，凹凸有致S曲線讓人看了血脈賁張。

林宛璇穿上性感蕾絲內衣，搭配的下身小褲是交叉設計，她時而坐在沙發上，時而躺在床上，擺出各種撩人姿勢，豐滿上圍和深邃事業線一覽無遺，而她坐著時把一雙美腿曲起，露出整個美臀，火辣S曲線讓人看了全暴動。

林宛璇身材火辣。(圖／取自林宛璇臉書)

她也寫下：「只要路是對的，就不怕路遠！第一次嘗試復古風格，喜歡嗎」，粉絲見狀都紛紛留言「太正了，好喜歡，根本什麽風格都能駕馭」、「孫生爽呆！這麼誘人」、「喜歡到一個瘋狂」、「辣到噴鼻血啦」。

林宛璇擁有亮麗外型加上175公分的高挑身材，還有豐滿有料上圍，讓她人氣持續攀升，目前和孫生穩定交往中，一舉一動都會受到網友關注，之前曝光8年前學生時期照片，清純模樣和現在差距很大，她也強調自己沒有整形過，大方自嘲「真的是黑歷史」。