情侶相處總會有些摩擦，畢竟兩人來自不同的家庭，不論是價值觀或是性格都有各自的模樣，發生爭執時好好溝通、道歉，雙方感情一定能維持長久。一名女網友透露自己和男友的感情問題，因男友是台積電工程師，薪水越升越高後，似乎開始變得自大，甚至還會貶低身為護理師的她，令原PO難以接受。

一名女網友認為男友變自大，氣到直接分手。(圖/翻攝自Dcard)

一名女網友近日在Dcard上發文表示，和男友是透過交友軟體認識的，在交往前就知道男友是位工程師，性格成熟穩重的他，時常鼓勵原PO，不僅是男友也是她的人生導師。交往不久後男友就進入了台積電，不過在這之後，原PO覺得男友價值觀有些偏差，開始會自誇，而最令人憤怒的是，男友竟看不起身為護理師的她，但原PO也表示，男友目前薪水與她相同，只是他的工作比較有發展性，讓原PO氣到選擇分手。

貼文發出許多網友前來討論。(圖/翻攝自Dcard)

此貼文發出後，引起許多網友熱議「分手，他的情商是不是0，完全不會講話」、「趕快分手...這種人品不要吧」、「換一個，跟看不起自己的人在一起幹嘛」、「薪水目前一樣，那是在跩什麼」、「不懂謙虛的人，錢賺在多，講話這種態度還是讓人瞧不起」，不論任何職業都有辛苦的地方，人人都是值得被尊重的。