宣牛「川味水煮牛」香麻辣相當開胃。（宣牛提供）

牛本色推三款獨創老火湯頭，包含藥膳鍋、竹笙牛骨鍋等，藥材與牛骨精華全釋放於湯中。（牛本色提供）

牛本色主推「牛香小刈包」，用小火燉煮的牛肉搭花生粉，深受饕客喜愛。（牛本色提供）

天氣漸涼，專賣溫體牛的火鍋品牌紛以牛肉延伸各式創意台菜，讓吃鍋也像在吃熱炒，另有寵愛壽星優惠，包含同桌1位壽星享9折或是免費招待肉盤，在天氣與促銷雙管齊下，業者推估至少帶動3成以上業績。

使用台南現宰溫體牛肉的「宣牛」，標榜肉質溫潤鮮甜，火鍋湯頭以大量牛骨和蔬果熬煮，近期主推配鍋佳餚，包含香麻辣適合下飯的「川味水煮牛」、鹹辣台式「蔥爆牛肉」等；另9月壽星憑身分證件，可享費赤身溫體牛肉。創辦人蔡鎔丞透露，「天涼至少帶來3至4成來客數，活動加持有機會提高到5成」，並預告明年計畫再展店。

不久前才於大安區開店的「牛本色」，主打溫體牛每日限量且有三部位可選，包含小里肌、扇子肉、橫隔膜；湯頭有藥膳鍋、竹笙牛骨鍋和厚白牛骨湯，訴求醇香不油膩，主廚也研發各式創意料理，包含「酥炸牛肉球」或最多人點的「牛香小刈包」。另9月壽星來店用餐享9折優惠，業者透露，開幕後配合活動，「週末來客數翻到三輪，平日也有兩輪。」