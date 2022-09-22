主計總處今（22）日公布最新失業率，受暑期畢業生投入尋職行列影響，8月就業、失業雙雙升高，失業率升至3.79％，為近十個月新高，惟經季調之後反而降至3.67％，顯示失業情勢仍屬穩定，展望9月可望持續改善。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著疫情趨緩，相關商業活動恢復，就業也逐月增加，8月就業人數比前一個月續增5千，而因業務緊縮而失業的人數也續減5千，顯示5月以來受疫情影響的情況，已漸改善。

由於每年6～8月有十多萬名畢業生投入尋職行列，他們的身份由「非勞動力」轉為「勞動力」，有人找到工作成為就業者，也有人找不到工作而成為失業者，因此就業、失業雙雙升高，8月失業人數月增1千，失業人數44.9萬，失業率也微升至3.79％，創下近十個月新高。

陳惠欣表示，8月適逢畢業季，勞動市場會受季節因素影響，經季節調整的失業率反而降至3.67％，月降0.01個百分點，這說明就業已有改善，失業情勢雖仍有疫情的影響，但已屬穩定。