曾因紅潮削價競爭慘遭滑鐵盧的天鉞電（5251）近年另闢蹊徑，透過新開發智慧電子鎖成功轉型，再加上第二季業外進補，順利讓連虧27季的財報出現轉機，黑馬題材吸引市場關注，也帶動股價狂飆，因短線漲多，天鉞電應主管機關要求先行公布7、8月獲利，經結算近兩月合計EPS達0.01元，仍續保有虧轉盈的優勢。

天鉞電由安控業跨足智慧電子鎖市場有成，今年第二季因智慧電子鎖已順利出貨，再加上業外助力，不單季營收回溫來到0.86億元，較首季的0.38億元倍增，也帶動單季獲利由虧轉盈，換算EPS0.09元，表現明顯優於今年首季的每股淨損0.54元及去年同期的每股淨損0.78元。

延續著第二季的獲利軌跡，天鉞電8月續盈，經結算單月歸屬於母公司業主淨利達300萬元，換算單月EPS為0.08元，獲利與第二季單季EPS0.09元相近，不過因7月負虧，7、8月合計EPS僅餘0.01元，也讓7、8月獲利跑贏第二季的預期成空。

雖然天鉞電自第二季起已成功轉盈，但因首季每股淨損高達0.54元，即使加計第二季EPS0.09元及7、8月合計的EPS0.01元，也無法轉盈，前八月每股淨損仍達到0.44元。