提高產品價值，紡纖廠積極朝車用材料開發產品；遠東新（1402）安全氣囊、輪胎用材明年產能有近一成增加。新纖（1409）則在中壢成立了「UL實驗室」，在此做車用產品耐高熱、物性化性衰減測試。

另外，力麗（1444）已與科技廠合作，提供工程塑膠、改質尼龍做電動車配件使用；福懋（1434）將增加輪胎簾布高獲利的規格產品，以提升競爭力。

2021年，遠東新的聚酯回收紗就開始應用於德國馬牌輪胎高階性能車領域。

而遠東新的尼龍66纖維年產能有2.1萬噸，遠東新指出，尼龍66做為傳統車材廠原料已十多年。

看好全球電動車、自駕車市場起飛，高附加價值車材產業成長可期，遠東新指出，中國大陸蘇州、無錫廠生產的高值化 尼龍66工業絲已切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場，最快2023年即可投產。

2020年，新纖就開始攻電動車商機，並躋身特斯拉供應鏈；並持續看好充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力。

為縮短車材研發時程，新纖新纖今年斥資1億元，在中壢成立了「UL實驗室」，雖然認證時間長達兩年，可是一旦通過後，就可以自己做實驗，約可縮短研發時程到半年到一年間，特別是車用相關，需要做耐高熱、物性化性衰減測試的新產品可直接受惠，未來也不排除接受其他業者送驗。

福懋的聚酯簾布早已提供給國內正新、建大；日本Yokohama、Sumitomo；歐洲德國馬牌、米其林、倍耐力；美國固特異、Cooper 等廠使用。

力麗生產的聚酯纖維，早已提供toyota等日系車廠做為頂篷、椅座等一般車材用。

隨著全球電動車市場的快速成長，力麗指出，新成立的「電子材料事業處」，已與科技廠合作，將力麗的工程塑膠、改質尼龍研發出可使用在電動車充電樁、車內裝飾配件等車材。

據了解，力麗生產的相關電動車材產品已獲認證。