有些人熱情外向，不管到哪都能結識許多朋友，不過搜狐號《星座不求人》指出，巨蟹座、天蠍座、摩羯座恰好相反，他們有著相當嚴重的社交恐懼症，只要站在陌生人面前就腦袋一片空白，與其和一群不認識的人聊天，不如待在家享受一個人的時光。

▍巨蟹座

巨蟹座是出了名的宅，只要有吃的和網路，他們就能待在家裡一整天，絕對不出門，但也因為總是宅在家，所以當陌生人站在他們的面前，他們就會突然忘記要怎麼與人交流，腦袋瞬間一片空白。

實際上巨蟹座真的很不喜歡社交，尤其他們特別不喜歡跟人分享隱私，面對不熟悉的人問東問西，他們應該在內心翻了無數次白眼，因此不論社交是有用的還是無用的，他們都只想在自己的小天地裡待著，享受一個人的時光。

▍天蠍座

別看天蠍座能言善道，其實他們面對不熟悉的人，也會感到不知所措，立刻恢復高冷人設，不發一語站著發呆，讓別人也不知道該如何跟他們相處才好。

對天蠍座來說，每次社交都像在接受酷刑一般，渾身不自在，加上他們防備心很重，害怕自己受到傷害，因此除非有利益或工作上的往來，否則他們只想獨自一人。

▍摩羯座

摩羯座從小就特立獨行，認為自己根本不需要社交，對他們來說，跟一群不認識的人噓寒問暖，根本就是浪費時間的行為，還不如自己去做想做的事，反而更有意義。

摩羯座對自己非常有自信，堅信獨自一人也可以搞定全世界，加上他們本來就不太喜歡說話，面對陌生人更不知道要說什麼才好，因此多半給人冷酷的印象。