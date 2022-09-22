央行宣布升息半碼，貸款千萬房貸試算。（圖／陳友齡製圖）

美國聯準會（Fed）21日宣布升息3碼，我國中央銀行今（22日）召開第三季理監事會，央行總裁楊金龍宣布升息半碼，符合市場預期，為今年連3升。持續升息勢必對房貸族構成壓力，此次升息半碼，房貸利率地板價從1.685%升至1.81%，若以30年期、貸款1000萬元計算，一年平均增加7344元的房貸。

央行確定升息半碼，房貸利率地板價也將同步調高，從原本利率1.685%升至1.81%。若以20年期、貸款1000萬來計算，不考慮其他費用的情況下，每月房貸金額從49110增加至49693元，等同每個月增加583元，一年平均多負擔6996元。

若是選擇30年期的民眾，同樣以貸款1000萬、不考慮其他費用來計算，每月房貸金額從35407元增加至36019元，等同每月多負擔612元，一年平均增加7344元。

央行今宣布調升政策利率半碼，重貼現率升至1.625%、擔保放款融通利率升至2％、短期融通利率升至3.875％，並調升新台幣活期性及定期性存款準備率各1碼。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，本次升息之後，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率1碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。