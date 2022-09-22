斥資120億韓幣（約3億台幣）打造的韓國動作片《行動代號：狼狩獵》，在韓上映首日單日觀影人次便近8萬，成為今年在韓上映的限制級電影票房冠軍，目前才上映2天累積票房也已突破8億韓幣（約2000萬台幣），徐仁國在片中飾演主導叛亂的凶殘罪犯「朴宗斗」，是個壞到骨子裡的危險人物，連其他罪犯都對他感到畏懼，展現從影以來最強烈的一面。

為詮釋大惡角，徐仁國在外型上也費盡心思，他表示：「刺青的裝扮真的很辛苦，我這次才知道原來我會對貼紙過敏。一開始知道只要貼上刺青貼紙時，還覺得這樣應該會很輕鬆吧，沒想到後來竟起了痱子！刺青貼紙除了貼時要花時間外，拿下來也要花很多時間。通常要花4到5小時左右貼刺青貼紙，那段時間真的很難熬！但以『宗斗』的面貌出現時，還是令我感到很開心，真的讓我在拍攝現場都昂首闊步！」

他在電影中的臀部裸露戲，也引起極大的話題，徐仁國透露這是導演在拍攝現場提出的點子，「這是我第一次有裸露戲，滿有趣的！但因為我身體有貼刺青貼紙，彷彿穿了一件緊身衣，所以一點都不感到害羞。而且因為一開始就增重了，所以不太擔心裸露戲。我的目標就是讓體格看起來很壯，肚子的肉也超多，所以一點都不在意。」相當努力增重，他表示：「去年拍完《某一天滅亡來到我家門前》後，就馬上開始拍攝《行動代號：狼狩獵》，當時我從68公斤到84～86公斤，差不多增加了18公斤。」

徐仁國透露起初看劇本時，覺得似乎還需要以其他方式展現「宗斗」凶殘的一面，因此才決定讓體格變得壯實，讓這個角色看起來很凶狠好鬥。徐仁國也分享了他的增重過程：「當時我在濟州島待了兩週，找了有健身房的住所，一天吃五餐，一睡醒就每餐吃白飯加7顆蛋，每三小時吃一餐，吃著吃著就變胖了！」

該片敘述在移送罪大惡極的罪犯們到韓國的過程中，遭遇前所未有的極端狀況，船上的人們必須設法活到最後，超乎想像的驚人故事和令人衝擊的動作場面，讓許多韓國媒體都直呼已超越「19禁電影」（韓國限制級電影）的尺度，應該被稱為「29禁電影」，也成為繼奉俊昊導演《駭人怪物》後，暌違16年入選多倫多影展「午夜瘋狂」單元的韓國電影，金泓善導演、主演徐仁國、張東潤、庭沼玟日前也赴加拿大多倫多國際影展宣傳。

先前就以《技術者們》、《變身》等作獲封「類型電影鬼才」的金泓善導演，這次再因《行動代號：狼狩獵》獨特的拍攝手法與題材，備受國際媒體、觀眾矚目，也因此被好萊塢知名公司「WME」（William morris endeavor）相中，簽署經紀約。「WME」是好萊塢最具規模的人才、媒體中介代理公司，而金泓善導演是繼奉俊昊導演後，暌違8年受此公司青睞的韓國導演！金泓善導演也透露是在經過4次的會議後才簽約，而對於將與好萊塢公司合作的感想，導演感激地說：「有種獲得老天爺、祖先幫助的感覺，獲得很不可思議的機會！」

片中不僅有殘酷、衝擊的尺度，還有精彩大膽的動作場面，並融合嶄新的科幻題材、寫實的特效，令人驚嘆連連，角色之間耐人尋味的關係、反轉不斷超乎想像的展開、宏大的格局和故事世界觀，讓許多看過《狼狩獵》的觀眾聯想到《惡靈古堡》、《魔女》等系列作，金泓善導演也透露已準備好前傳與續集，他說：「在構寫本作劇本時，就準備好三部曲的作品，這次先單獨拍攝了第二個故事。前傳會敘述這些角色在菲律賓搭上這艘船前的故事，每個角色都有各自的設定；續集則以本作後續的故事為主。」此消息一出，也令許多影迷感到十分期待。

《行動代號：狼狩獵》下周五（30日）在台上映。