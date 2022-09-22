吳姓女子操作大樓地下室機械車位，沒注意到鄰居潘姓男子還在車上取物，就按鈕取車，潘男當場大喊「車上有人！」，吳女嚇得立即按下緊急停止鈕，但已來不及，潘男汽車副駕車門及右前葉子板遭擠壓損毀，提告求償10萬6000元。高雄地院認為，潘男停好車時沒立即離開，也沒閃燈示警，需自付45％責任，判吳女賠償5萬8000元，可上訴。

鳳山青年路二段某社區大樓地下室設有5個機械停車位，今年3月16日晚間，潘男把車停進車位後，忘了拿車上的物品，便直接打開副駕駛座進入取物。當時住戶吳女正好要取車，沒注意到潘男人還在車內，直接按下取車鈕。

潘男當時人在副駕駛座，發現車位竟然開始移動，嚇得大喊「車上有人！」，吳女一聽也立刻按下紅色緊急停止鈕，但為時已晚，潘男副駕車門及右前葉子板已被機械車位擠壓變型受損。

潘男事後尋求高雄市汽車商業同業公會鑑定，鑑定結果顯示，車子原本價值為125萬元，事故後價值為115萬元，貶損10萬元，加上鑑定費6000元，劉男一共向吳女提告求償10萬6000元。

吳女辯稱，當時潘男發現機械車位作動，還把車門打開，才造成車損。若潘男當時閃燈示警、按鳴汽車喇叭或搖下車窗呼喊，而非開啟副駕車門，車輛不會因此受損。社區機械停車位注意事項及安全守則也明訂，住戶停放車輛後應即時離去，不應在車內逗留，就算在車上也應該開大燈示警。

法官依據警方非道路車禍案件登記表上、吳女潘男雙方簽名的內容判斷，認定潘男停車時未關車門，導致吳女按鈕取車時、害潘男車輛受損，吳女應負損害賠償責任，潘男也違反社區停車規範，要自付45％責任，最後判吳女須賠償潘男5萬8000元，全案仍可上訴。