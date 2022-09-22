富邦悍將21日以9比2賞味全龍8連敗，高國麟、辛元旭都開轟，高國麟的陽春炮更是直接飛出新莊棒球場場外，但剛打出去時他在跑壘前先在本壘停滯，外界以為是「確信步」，但他說：「我知道會過，但離標竿很近，我在確定是界內還是界外。」

高國麟近期在攻守兩端都有不錯的表現，昨天開轟最後還跑了很長一段路抓下最後一個出局數，總教練丘昌榮表示，球季還到末端，但教練團仍持續把訓練做紮實，打擊部分也有特訓，「相信持續這樣做，個人應該會慢慢穩定前進。」

高國麟表示，自己其實沒有做太大改變，還是每天按部就班做好準備，攻守兩端教練團都持續給建議，主要是自己近期的打擊策略有點改變，但至於改了什麼他笑說是秘密。

高國麟昨天在6局下從龍隊先發投手布里悍手中敲出陽春炮助隊擴大領先，這一轟也是今年對戰首安，「其實沒有特別設定，就是攻擊好球帶的球，今天他對我丟的球都壓在邊邊角角，那一球算是失投，我自己也有掌握到。」

打出去的第一時間高國麟目送球飛出場外才開始跑壘，外界一開始還以為是「確信步」，但他解釋，「我知道會是全壘打，但因為球離標竿很近，要確定是界內還是界外，怕跑出去又要繞回來。」

中職揮別「彈力球」年代後，開轟明顯減少，要打出場外更是少見，高國麟笑說這一轟是「天時地利人和，剛好昨天風也比較大一點。」但他認為，今年球季的球比去年上半季算是會飛，但感覺球的品質不太穩定，有時候飛球軌跡有些不太一樣，會比較難掌握。

不過相較於自己開轟，高國麟更開心的是球隊贏球，「我們現在還是有一點機會，只要還有一點機會就會拚盡全力，大家的目標也是希望能拿下下半季冠軍，最後一哩路把該做的做好。」