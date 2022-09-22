引進日本速食連鎖摩斯漢堡入台發展連鎖的安心食品（1259）於今（22）日舉行線上法說會，董事長林建元表示，今年為安心食品在台經營第31周年，將以數位轉型運用智慧科技優化消費體驗品質、以及大數據分析提升經營能力、並發展智慧型店鋪，強化綠色轉型加深強實踐ESG永續品牌形象，迎接未來市場挑戰。

安心財務長暨發言人施啟寅表示，摩斯漢堡朝向多元店型發展，除街邊店、百貨賣場店、複合式品牌店等，考量未來消費型態外帶外送需求增加，將陸續導入雙平台機制為方便顧客快速取餐以及零接觸服務，新改裝的門市將陸續增設取餐窗口特色店型。施啟寅表示，自2021年起至今已改裝20家門市，同時2022年已拓展8家新門市，整體朝開店後的優良營收績效品質發展，年度改裝預計為30家用以提供消費者更舒適的環境。截至2022年8月31日止，全台總店數達300店，未來將持續開發優質店點，並評估中南部空白區拓店的機會，帶給消費者更好的服務體驗。

安心食品今年前八個月累計合併營收為 37.79億元，與去年同期比較年增15.91%，今年上半年累計每股盈餘為1.14元，高於去年同期的0.65元，因疫情緩和內用客人恢復，八月旺季營業額創歷史新高，既有店數有兩位數字的成長。安心食品一直非常重視公司治理，今年在726家上櫃公司的激烈競爭下，再度榮獲「公司治理評鑑」排名前5％的殊榮與肯定。

面對各項食材持續高漲，安心持續開發美味高價位的商品如北海道七星米新品，及導入雙平台外送並採用契作商品及開發新供應商，來積極擴大營業規模，消弭物價漲幅回饋消費者。

現行的競爭市場非常多元，林建元表示，安心食品秉持最重要的是嚴格的食安第一的品質，堅持提供顧客「安心安全、健康美味」的餐飲服務，以食品安全為己任，嚴格把關食材來源，維持高品質衛生管理，並持續推動?產品溯源、生產履歷、綠色三合一採購、廢棄物源頭管理」等經營政策，為守護消費大眾的安全與健康。

為提升對消費者服務的品質，安心食品積極投入服務流程科技化、自動化的發展，提升廚房製餐效率，以創新策略提高商品、服務及用餐環境的品質，積極推動數位轉型。MOS Order App除增設整合桌邊點餐服務，更串聯電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式。

安心今年更進一步拓展MOS Order App服務新功能「MOS安心取溫馨送」，消費者可以方便的以優惠價格購買電子商品票券，自用以外，也可以利用Line或其他通訊方法，將結合問候語的電子票券寄送給任何地方的親友，接收者持手機MOS APP內存放的電子票券，可到全台摩斯漢堡店面(除賣場店及百貨店外)直接兌換餐點或禮品，自用送禮兩相宜，不限時間二十四小時可以購買並傳送分享好友。

安心食品定期開發新鮮食材推出多元類型的創新餐點，跨界聯名創造話題提高品牌討論度，9月推出「鮭魚天婦羅珍珠堡」及「明太子可樂餅珍珠堡」，採用北海道連續12年榮獲日本穀物檢定協會評選最高榮譽「特A級」的「七星米」，打造全新的味覺饗宴，讓消費者不必出國就能在台灣品嚐北海道純淨、香Q的稻米製成的頂級美味米漢堡，深受顧客好評肯定。每年三月更在全台各店鋪舉辦樂活市集及順應季節推出農會特產禮盒，讓消費者可以方便直接於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。

安心食品連續7年獲得TCSA TOP50企業永續獎、永續單項績效中的透明誠信獎及社會共融獎。2021年首度參加第六屆「亞洲永續報告獎」（Asia Sustainability Reporting Award, ASRA）」榮獲四大獎項以及第十一屆「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」之「健康衛生推廣獎」。在「安心安全、健康美味」的基礎下，安心食品努力讓顧客享受更完美的用餐體驗。

安心食品將繼續秉持「貢獻人類、貢獻社會」永續發展的經營理念，發揮最大價值回饋於社會，未來仍將繼續推動數位轉型，並適時推出健康美味的商品，堅持對食品安全的把關。