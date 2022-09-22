電視新聞主播外在光鮮亮麗、帶有明星光環，被不少豪門視為理想老婆人選。前華視當家主播連昭慈近日上Podcast節目，便被好奇問：「很多主播都嫁豪門，請問您的先生是？」就在對方得到「上班族」答覆頗為驚訝；隨後連昭慈回憶起過去，她表示有豪門稱，只要以結婚為前提就送房子，但她清楚認知到「侯門一入深如海，從此蕭郎是路人」的道理，直言嫁入豪門哪有這麼簡單。

連昭慈近日在臉書發文透露，她近日上Podcast節目，聊到嫁入豪門的環節，主持人稱以前志願就是主播，原因是想嫁入豪門，讓連昭慈聽完後不禁反問：「您的先生是醫師，已經可以給您很好的生活品質了。」對方則表示還不夠，接著詢問婚前難道沒豪門追求嗎？對此，連昭慈坦承確實有過幾位：「其中有一位非常熱切、認真地想以結婚為前提交往，還說只要交往就會立刻買房送我。」

不過連昭慈認為，「嫁」字意涵對女性的貶低，再來「嫁豪門」三個字感覺是在找依附對象，不太適合她的性格，「而且『侯門一入深如海，從此蕭郎是路人』這句話千真萬確，哪有一般人想得那麼容易？如果交往就能送妳房，難保不會也送别人房。」更重要的是，連昭慈認為，感情無法與任何事物交換，儘管沒錢的確萬萬不能，但是認為金錢就能解決一切的霸氣，讓人心生畏懼。

連昭慈反問大家，「我們確定有錢等於快樂嗎？」並表示每個人都有自己的人生功課，有錢人也不例外，他們的人生故事如同我們，喜怒哀樂不盡相同，「況且，即便有錢仍想追求更有錢，比如今天若是全台前50名的富豪，就想躋身前20，前20也想晉升前十名，永不滿足、無止盡地追逐。」

連昭慈也說，「人生在世，睡就是一張床、住就是一間房、吃的就是五穀雜糧，哪來這麼多的欲望？」更何況貴的東西不一定是品質保證，現在的她每個月只花不到5000元，這裡面尚包括健身房跟手機的支出，對此，連昭慈很自豪有辦法控制物慾，而不是讓物慾所控制，而且她本身是樂在其中的；她以自己媽媽和外婆身教為例，外婆全身衣物穿超過4、50年，縫補數十次不嫌煩；媽媽則平日沒用過洗面乳和沐浴乳，更鮮少化妝保養，就是為了追尋自然與簡樸。

最後，連昭慈想向大家說，「老話一句，靠山山倒、靠人人倒、靠自己最好！！選擇對象最重要的就是品格、品性與格局」，儘管她表示是陳腔濫調卻非常重要，同時幽默笑稱「只不過婚姻就是『門外想進去，門裡想出來』的概念，或許也和『嫁豪門』有異曲同工之妙。」