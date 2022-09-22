年輕人買房不容易，如果有人要免費送房給你，你的心情會是如何呢？近日有一對出手闊綽的父母，要花上億元買房子送給孩子，沒想到卻被抱怨「坪數不夠大」，甚至在賞屋當下一家人爆發爭執，讓恰巧在現場的地產專欄作家忍不住感嘆發文。

作家「地產秘密客 Ting & Sam」在粉專發文表示，日前去某單價破百萬的接待中心時，碰巧遇到一個家庭也來賞屋，爸媽打算全額贊助兒女買房，讓他們能擁有各自的小天地，不料看房時這對兒女竟抱怨連連，嫌棄40坪的房子太小，要求各換一間60坪的房子，「這樣空間才夠用」。

這時，原本和諧的氣氛逐漸變調，一家人起了爭執，爸媽覺得自己的一番好意被踐踏，兒子絲毫不領情，就連現場的銷售人員也尷尬到不知該如何是好。

地產秘密客 Ting & Sam感嘆，「房子，從天上掉下來」不是太稀奇的事，別人爸媽有本事買房給小孩，真的不用太羨慕，但兒女當下嫌棄的表情，卻讓人感到莫名。同時她也反思，雖然自己不是住在上億豪宅，但擁有專屬的小窩也一樣開心，「因為得來很不容易，所以更珍惜擁有的一切」。

這篇文章曝光後，讓許多網友深有同感，紛紛留言，「真的沒有理所當然的事，別慣壞孩子了才是最重要的根本」、「羨慕的同時，也覺得感嘆悲哀啊」、「真是沒窮過，不知惜福」、「不知足的小孩，也是父母養成的」。