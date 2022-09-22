對比俄羅斯內、外都處於人仰馬翻的狀態，烏克蘭反倒更沉住氣，來自各行各業的人齊心奮戰逼退敵軍。而烏克蘭前選美皇后普羅科彭科(Evgenia Prokopenko)也是其中一員，她褪去亮麗形象加入部隊，經歷多次生離死別，還嗆聲普丁「我只有一顆子彈要送你」。

根據《每日星報》(The Daily Star)報導，俄國總統普丁昨日下令局部動員令，突徵召30萬大軍投入戰爭，更暗示將不惜一切動用核武，搞得全國人民心慌慌，國內甚至出現大規模逃難潮，機位供不應求，票價一夕間喊到天價；35歲的美女醫護兵普羅科彭科6個月前離開家、離開工作崗位，加入武裝部隊赴前線抗俄，坦言長達7個月參戰生活絕對難以想像，可以說完全改變平凡生活，眼睜睜見到同袍、友人死去，最壞的情況發生時只能咬緊牙根、握住拳頭撐過。

你絕對無法想像眼前這位女子曾是2012年烏克蘭「地球小姐」決賽佳麗之一，此外，還創立一間法律事務所，擁有自己的事業，戰爭之前一直都是正裝、禮服、高跟鞋不離身。如今以醫護兵身分投入戰場，剽悍軍裝搭配貝雷帽，以地下室或防空洞為家，醫療包裡卻始終有化妝用品和香水的位置，違和卻振奮人心。

她表示參戰的目的主要是拯救生命，「我說著一口流利俄語，但完全不懂普丁的語言，也不曉得有甚麼語言能跟他溝通，畢竟他拒絕理解…」還對這位政治狂人發出警告，「我對他無話可說，只有一顆子彈要送他…」