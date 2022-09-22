肥胖不僅是愛美的男女永遠的敵人，也容易引發糖尿病等慢性病，也是新冠肺炎的高風險族群，是醫療界與政府想解決的難題。不少台灣人也面臨相同困境，晚上不睡覺躺在床上滑手機，造成睡眠情形不佳以及眼睛疾病以外，連帶影響到的重點區域，便是腰圍。研究發現，清醒的時間越長，人越想進食，身體活動量並未增加，暴肥指日可待。

台北中山醫院婦產科醫師王羚表示，在今（2022）年4月發表的Mayo Clinic研究，缺乏足夠睡眠和無節制的飲食，會加速身體熱量消耗，進而導致反饋機制「脂肪堆積」。在這隨機控制、對照組的交叉研究中發現，缺乏良好的睡眠，會導致腹部脂肪9%增加、腹部臟器脂肪11%增加；而臟器脂肪堆積與心血管疾病、代謝症候群和糖尿病發生率成正比。

王羚說明，這項研究發現，不論是年輕、苗條或健康的受試者，只要減少睡眠時間一段時間，每日的熱量攝取、體重微增、腹部脂肪都會增加，且主要堆積內臟周圍（尤其是腹部的脂肪），而非過去認為會堆積在表皮或皮下組織。重要的是，即使之後就算回到恢復期，把缺乏的睡眠時間補回來，熱量攝取減少，體重雖下降，但內臟脂肪依然會持續增加。這說明了睡眠不足會觸發內臟脂肪堆積，也就是說睡眠不足儼然是肥胖、心血管、新陳代謝疾病好發的危險因子。

王羚進一步解釋，研究把12位健康成年人隨機分配到實驗組（限制睡眠，4小時睡眠）和對照組（正常睡眠，9小時睡眠），進行21天的睡眠監測和各項指標檢查，為期21天結束後回歸3個月正常生活，兩組互換再監控21天。研究過程兩組可自由選擇食物攝取，而研究人員需監測各項數據。差異的是，實驗組每天會額外攝取至少300卡熱量，其中攝取分別增加蛋白質攝取增加13%、脂肪17%，但於彌補期其攝取量會恢復平均值。研究發現有趣的現象：實驗組研究對象的熱量消耗在適應期、實驗期、彌補期，都沒有太大的差異。

王羚說明，單單衡量體重變化往往會低估睡眠不足造成脂肪堆積的影響，因此特地使用電腦斷層CT scan來觀測。研究發現，實驗組研究對象的臟器周圍脂肪的明顯變化，讓人不得不正視睡眠不足對新陳代謝疾病的潛在影響，而長時間睡眠不足會導致內臟脂肪逐漸積累擴張。

王羚強調，睡眠不足與體重及脂肪堆積影響甚鉅，對於無法改變睡眠的長度和模式的族群，請竭盡所能地節制的飲食及養成規律的運動習慣，以維持身體健康的新陳代謝，減少臟器脂肪堆積、心血管疾病及糖尿病好發率。

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