屏東縣長興國小校長陳淑蕙、餉潭國小校長林秀英、林邊國小老師曾啟瑞在獲得今年師鐸獎後，22日獲屏東縣長潘孟安表揚，會中，曾老師分享對抗3C成癮症祕招，他為將孩子拉回正軌，不惜扮黑臉沒收學生手機，連家長的也不放過。

現年47歲的曾啟瑞從事教職20餘年，他說，自己非常喜歡當老師，因為老師可以一直陪伴學生、從中創造回憶，不管是痛苦得寫作業、還是開心地出去玩，這些都是用生命照顧生命所累積起來的情感，大家一路走來有悲喜交加的感覺，這樣的回憶才深刻。

談及深刻回憶，曾啟瑞笑說，絕對是對抗學生的3C成癮症，且至今還在持續中。他回憶道，5年前，有個學生因患上3C成癮症而拒絕到校學習，他為了將對方拉回正途，直接把孩子的電腦搬到教室，並將孩子與父親的手機全都沒收。

曾啟瑞指出，對抗3C成癮症，很需要家長全力配合，他知道家長有時會心軟，所以他願意扮黑臉，同時也會買書給家長看，讓他們知道孩子遇到狀況後該如何處理，這位學生後來離開誘惑源到飛夢林狀態好轉，但也吃了5、6年的苦。

他說，近年雖因疫情改線上教學，但他堅持採非同步線上教學，也就是以紙本作業取代線上作業，他是在地林邊人，每天派給學生作業後，就沿路到學生家收作業，他不想讓孩子拿老師當擋箭牌、以線上教學為藉口坐等玩手機。

他說，曾經有個孩子被他陌生手機後，哭了3個小時、好像天要塌了，這是非常嚴重的現象，他的教室裡有很多書，但就是沒有電子書，因為他不想讓孩子們接觸到，其實這些東西不是不能用，而是小朋友沒有自制力，與其如此，不如教學生做家事、閱讀實體刊物、運動、靜坐，讓生活作息正常、學習能力就會變好了。