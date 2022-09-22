嘉義市長黃敏惠視訊參與盧山橋改建工程的金安獎評比。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市副市長陳淑慧偕市府團隊，現場參與盧山橋改建工程的金安獎評比。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市東義路及盧山橋改建工程榮獲勞動部「2022年第16屆金安獎」全國工程類E組（2億至10億）第1名優等，市長黃敏惠嘉許市府公共工程首次參加工安評比，即獲國家級肯定；盧山橋預計10月完工後開放通行。

市府工務處表示，盧山橋採用鋼拱橋結構、不落墩設計，橋型及工法大幅降低職安風險，與周邊工程定期辦理區域聯防，並運用空拍機輔助巡檢安衛設施、工區設置全景AR及BIM模型加強監控安全監控、採用智能安全帽以訊號傳輸掌握作業人員狀況，提高安全防護。

市府工務處表示，盧山橋改建預定10月下旬完工，擇期辦理通車，總工程經費7億5000萬元，由中央、市府及嘉邑行善團公私合作，共同負擔，是有特殊性的指標性重大工程，參與國家級獎項的評比，評委於7月20日履勘現場，副市長陳淑慧率團隊全程參與，居家隔離的黃敏惠則以視訊參與，給團隊最大支持。

對盧山橋改建案獲勞動部金安獎，市長黃敏惠十分肯定市府團隊的努力，她表示，市府首次參賽即得獎，嘉義市政府公共工程落實安全保障獲得國家級的肯定，也是對團隊最大的鼓勵，市府會持續推動工安，並追求卓越工程品質。

嘉義市盧山橋是通往二高、嘉義縣的重要聯外道路，為改善水患沉痾，新建雙肋鋼拱橋型式的弧形單跨橋，截彎取直、拉高橋面，2020年11月5日開工，新橋下月完工通車後，拆除舊橋，而東義路拓寬工程繼續施工，預計明年6月底完成。