各國央行停不下來的升息步伐，恐造成股市持續震盪，金管會何時出手救市將看三指標。證期局副局長高晶萍22日表示，金管會將密切注意，央行升息幅度、後續美國聯準會升息狀況，及外資資金匯出入動向對台股的影響，綜合評估判，適時評估採取相關措施。

金管會強調台股上市櫃公司基本面，及台灣總體經濟仍很穩健，台股今年以來無論跌幅、日均交易量等仍介於國際股市之間，呼籲投資人審慎評估近期台股的變化，注意相關風險控管。

美國聯準會再度決定升息3碼（1碼等於0.25百分點），造成亞股22日幾乎都下跌，台股收盤是14,284.63點，跌幅0.9％，同時間香港跌1.89％，南韓下跌0.69％，日本亦跌0.52％，上海跌0.36％，新加坡跌0.25％，台股表現仍介於國際股市之間。

若統計到9月21日，台股今年累計跌幅是20.83％，比美國Nasdaq今年以來下跌28.28％、深圳跌24.56％、南韓跌21.17％、香港跌21.17％略好，但台股跌幅略大於上海的跌幅14.36％、日本跌幅5.14％，及新加坡到9月21日是上漲4.42％，表現依舊是介於國際股市之間。

至於台股交易動能指標上，今年台股日均交易量，統計到9月21日是2,561億元，比去年同期的4,228億元，減少39.43％，但同時間，南韓股市日均交易量比去年同期減少44.05％，香港日均交易量亦減少30.86％，新加坡減少7.59％、上海日均交易量減少7.65％，亞洲股市日均交易量都是呈現減少情況，僅日股日均交易量則是增加10.35％。

金管會指出，台股整戶擔保維持率到9月21日仍在163.29％，台股基本面到8月底本益比仍有10.95倍，現金殖利率有4.68％，若加計股票殖利率可拉高到4.86％，上市櫃公司8月累計營收28兆元，同比成長9.93％，上市櫃公司海外投資上半年獲利6,248億元，是近十年同期最高，即基本面依舊穩健。