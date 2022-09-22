「賽車教父」廖老大昨（21日）無預警拋退出直播圈的震撼彈，讓外界擔心飲料加盟主該何去何從。其實早在20日就有加盟主發文抱怨廖老大，並透露：「加盟是因為你做事的態度才跟隨你」，未料隔天廖老大就退網，讓加盟主懷疑被放生，感嘆：「看錯人了…」

阿娘喂！廖老大茶坊連鎖-台南永康中正南店的加盟主20日在臉書PO文，劈頭就問廖老大：「你對加盟主的態度是什麼，因為你的態度決定加盟主的一切。」加盟主透露，加盟之前從沒喝過廖老大的飲料，「因為我加盟的是一種態度，是一種做事情的態度。」

加盟主認為，跨行到不熟悉的領域，難免會在摸索中做得不完美，但對有能力、決心和勇氣做好的人，一切都不成問題；加盟主直言：「加盟是因為你做事的態度才跟隨你，加盟是因為大家有創業的決心才跟隨你，加盟是因為我知道我們有勇氣改變現狀才跟隨你」最後，加盟主再度問廖老大：「而如今你對這些願意跟你一起拚的加盟主們，你的態度是什麼....」並留言懷疑廖老大想讓加盟主自生自滅。

想不到發文完隔天，廖老大就宣布退出直播界，網友問加盟主有關總部的應對方式，加盟主忍不住哀嚎：「總部從一開始到現在，完全沒有做法，現在的情況，應該很清楚他的做事態度了....看錯人了....」

但也有網友跳出來為廖老大說話，認為當初收36萬加盟金時，已把資源提供出去，但加盟主駁斥：「你有沒有發現到，我一直強調的是做事情的態度.....他也一直強調做什麼像什麼，難道是字面上的解釋嗎...穿著制服就好了嗎....那內部管理跟制度呢....有心在這廖老大飲料品牌上，你覺得專業人員請不起嗎？現在老大退網了，您覺得他的態度是什麼呢？說實在的....我還蠻失望的.....」

加盟主也抱怨總部的制度很有問題，明明他都有按照規定煮茶葉，但總部提供的2間茶商的茶味截然不同，成為每家加盟店品質不同的原因之一，問了輔導員才知道可以微調，沒好氣地表示：「什麼叫老大紅茶的味道，很多客人都不知道，但是他的茶是好喝的嗎？這又是一個問題喔，不是說老大的茶全省都說讚喔，也不能說不好喝就是我們亂煮喔，因為地區不一樣，口感不一樣，了解嗎....。」