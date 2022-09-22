年輕票不管用？《ETtoday新聞雲》今(22日)公布台北市長選戰最新民調，國民黨候選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨候選人陳時中，而無黨籍候選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。其中，在年輕人支持度上，黃珊珊在20至29歲、30至39歲年齡層中，分別獲34.1%、33.7%支持度最高。PTT鄉民喊：「老人就藍綠鐵票」、「又是年輕人對決老人」、「恭喜蔣萬安了，年輕人又是最不愛投的」。

相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7個百分點，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1個百分點；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化，由前次的29.9%略減0.5個百分點至本次29.4%。不過，因為蔣萬安支持度有略增的緣故，這讓蔣萬安、陳時中的支持度差距，些微拉開至7.5個百分點。

在年齡分佈方面，蔣萬安在20至29歲、30至39歲的年齡層中，分別獲得27.3%、26.3%支持，而其主要支持者年齡落在50至59歲，以及60歲以上，分別獲得42.3%與48.4%支持。在陳時中方面，20至29歲、30至39歲的年齡層中，分別獲得23.8%與25.9%支持，其主要支持者主要是60歲以上，有33.2%支持度。而在黃珊珊方面，主要支持者都落在20至29歲、30至39歲的年齡層，分別獲得34.1%與33.7%支持，而在年長者方面，支持度相對較低，50至59歲與60歲以上支持者，僅有18.7%與11.9%的支持度。

PTT鄉民表示：「老人就藍綠鐵票阿」、「蔣可以躺著了」、「年輕人投小英女孩不意外，文組多」、「還不是墊底」、「要恭喜蔣萬安了，年輕人又是最不愛投的」、「倒覺得會投33都是賭爛陳的，不太會棄保」、「沒辦法，老人藍綠觀念根深柢固」、「年輕人很多綠的，會醒嗎」。

還有人說，「時鐘沒墊底，可能嗎？」、「民眾黨最後只有棄3保蔣這個選擇」、「至少證實陳年輕人支持度很低」、「老人正常啊，疫情時優先打疫苗嘛」、「除了陳時中，誰上都好」、「陳時中那個樣子居然還有快30%，崩潰」、「又是年輕人對決老人」、「時鐘仇恨度高到破表，必然的結果」、「台北就是偏高齡化的城市，加上藍大於綠，所以蔣仍有優勢」。