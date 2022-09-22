台中市環保局舉辦「2022國際無車日，零碳單車通勤日」活動，吸引許多民眾參與。(環保局提供)

響應922「國際無車日」，台中市環保局推動「2022國際無車日，零碳單車通勤日」活動，從9月15至10月31日，每周四早上、下午時段，只要分別在指定位置、一起比出「零碳單車通勤我OK」的手勢，即可領取超商咖啡兌換券及無車日紀念口罩，每人每日限領1次，發完為止。

「2022國際無車日，零碳單車通勤日」首場活動在9月15日登場，環保局表示，共200多位民眾齊聚在捷運市政府站，大家一起比出OK手勢，表達「零碳單車通勤我OK，響應2022國際無車日活動」；第二場活動則是22日在台中火車站舉辦，邀民眾參與零碳單車通勤活動，打造友善人本交通環境。

環保局指出，即日起至10月底，每周四上午7點至9點、下午4點至6點，騎自行車至活動地點，並完成指定任務，即可領取超商咖啡兌換券及無車日紀念口罩，且當天與活動背板合影可額外獲得精美禮品，數量有限送完為止，希望民眾一起響應節能減碳。

根據環保局的資料顯示，台中市1年的移動汙染源的PM2.5排放量達1816.77百萬公噸、占整體排放量的37.4％，為此，市府積極推動低汙染交通運具，並持續推動汰換老舊機車、補助電動車等。環保局長陳宏益說，這次活動除響應國際無車日，也希望透過多元化宣導方式，鼓勵民眾多使用綠色運具，實踐低碳生活。

接下來的活動分別為9月29日在捷運中清站、10月6日在捷運大慶站、10月13日在太原火車站、10月20日在捷運市政府站及10月27日台中火車站舉辦。