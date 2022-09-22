統一獅老將潘武雄10月1日將在台南進行引退賽，22日是他在引退賽前最後一次造訪新莊，賽前富邦悍將球團也特別送上禮物向他致意，由隊長林哲瑄代表送上耳機及露營椅，上面印有他的綽號及背號55號，讓TAKE以後釣魚時能夠使用。

今年是潘武雄中職生涯第17個球季，開季時就確定今年是他球員生涯最後一年，引退賽定在10月1日台南進行，對手將是富邦。今天獅隊作客新莊，也是潘武雄在引退賽前最後一次造訪這座球場，賽前富邦球團特別準備禮物送給他。

富邦為喜歡釣魚的潘武雄準備了耳機及露營椅，椅子上則印有「TAKE」及他的55號背號，讓他能夠好好享受退休生活。潘武雄說：「我在新莊球場出賽了很多場，回憶滿滿的，真的要講最有印象的就是連6轟，新莊是我其中一個球場，是在第5轟。」

從過去在業餘合作金庫時，潘武雄就時常來新莊比賽，看著這座球場經過球團認養、修繕後，他認為整體硬體設備進步很多，「富邦把這球場用的很美。」最後他也向現場、北部所有支持他的球迷致謝，「感謝北部球迷，有你們的支持中華職棒才會更好，這個環境才會更好。」