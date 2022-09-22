屏縣府為挽救小琉球近年大幅衰退的潮間帶生態，今年啟動復育試驗計畫，22日將蓄養成功的硨磲貝進行首次潮間帶現地移植。（屏縣府提供／謝佳潾傳真）

屏縣府為挽救小琉球近年大幅衰退的潮間帶生態，今年啟動復育試驗計畫，22日將蓄養成功的硨磲貝進行首次潮間帶現地移植。（屏縣府提供／謝佳潾傳真）

屏縣府為挽救小琉球近年大幅衰退的潮間帶生態，今年啟動復育試驗計畫，22日將蓄養成功的硨磲貝進行首次潮間帶現地移植。（屏縣府提供／謝佳潾傳真）

屏縣府為挽救小琉球近年大幅衰退的潮間帶生態，今年啟動復育試驗計畫，22日在當地自然人文生態觀光協會及導覽員見證下，共同將蓄養成功的硨磲貝進行首次潮間帶現地移植，後續將透過成長及死亡率調查，評估復育試驗成效。

縣府指出，近年委託國立中山大學進行小琉球潮間帶資源調查，顯示小琉球潮間帶近年生物多樣性及密度都大幅衰退，為改善現況，實施許多降低人為干擾的措施，包括要求旅客走在導覽線內、禁止繁殖期夜間導覽及導入預約導覽系統等。

縣府表示，今年在海洋委員會海洋保育署的支持下，積極推動小琉球海洋資源復育工作，並以營造棲息地環境及增加生物多樣性為目標，選擇長硨磲貝及大柱形指海葵（又稱地毯海葵）進行試驗，以提供魚、蟹、蝦等共棲生物之棲息環境，提高生態系統服務功能。

此外，縣府也委由中山大學，透過柏午生技公司的研發，成功以人工繁殖生產長硨磲貝及以人為斷裂繁殖生產大柱形指海葵，規畫9至10月於小琉球潮間帶進行現地移植。

縣府海漁所表示，潮間帶海洋資源的復育屬於長期計畫，除了需要與學術單位技術合作外，為保障復育的成效，與在地社區的合作也很重要，因此將採取相關措施、共同防止任何不法盜採，期待復育工作能持續向前行。