車子太熱了所以不想穿褲子？大陸浙江省麗水縣有名男子在高速公路上遭交通警察攔下，並要求出示身分證，豈料，車上男駕駛卻神色慌張表示「要先把褲子穿上」，當該男子穿好褲子下車後，竟被發現是無照駕駛，但男子卻辯稱「副駕女子喝水打翻弄濕衣服，自己的褲子也濕了，因此才把褲子脫掉」；最後該男涉嫌無照駕駛遭高速公路交通警察開罰。

綜合陸媒報導，1名男駕駛行經高速公路上，被高速公路警察攔下檢查，該交警先是要男子先將車窗搖下，並要求出示身分證，然而該男神色慌張稱「等一下，我先把褲子穿上」，過了幾分鐘後，男子穿好褲子下車後，卻拿不出駕照辯稱「自己是幫副駕女生代駕」，該男表示因為副駕女子喝水打翻，便在車內換衣服，而自己的褲子也被弄濕，所幸也把褲子脫了。

該名大陸男子還辯稱被副駕駛坐女子喝水打翻弄濕褲子。（翻攝自微博）

由於該男涉嫌無照駕駛遭高速公路警察開罰，男子將面臨2千人民幣內的罰款，以及15日內的拘留懲處，其高速公路警察也提警「不可以無照駕駛，並杜絕不雅的駕駛行為」。

影片一出，網友紛紛留言表示「關鍵是副駕上還有美女相伴」、「無照駕駛嚴懲」、「車子太熱了所以不想穿褲子」、「誰相信他是來喝水的」、「笑而不語」、「實話實說吧，別撒謊了，世上沒傻子」、「騙小孩？」、「一男一女開車不穿褲子」、「下一個休息站很遠嗎？」、「狡辯絕不輕饒他」。