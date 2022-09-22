副總總賴清德台南市長任內政績佳，未來可望出戰2024年總統大選。前民進黨立委沈富雄表示，賴清德是從台南起家，他現在有點後悔，當年沒有去選台南市長，因當年如果台南市做得好，也許他後來可以選總統。

沈富雄22日在《POP撞新聞》廣播節目中表示，當時行政院長游錫堃兩度要他去當衛生署長，是他客氣不做的，因他無法應付各種利益的要求，另外，他志在救國救民，興趣是廣泛的。

沈富雄認為，當時如果他去當監察院長或是副院長，就不能講很多其他的事情；若去當衛生署長，除了衛生署以外的事情，就不能管，因為管的話會被人家笑，不在其位不謀其政。何況他本身志在全國事務，讓他只管衛生這一塊，會變得有志難伸。

沈富雄指出，如果後悔，他是後悔沒有去選台南市長。早年新潮流看上他，要他回鄉去選台南市長，如果他回去，是會當選的。但是他好不容易從美國回來，是要救台灣，不能只救台南，這就好像被貶到南部去了，把台南市做得再好，對台灣沒有用。但是現在他有點後悔，賴清德是從台南起家，當年如果他台南市做得好，也許他後來還可以選總統，說不定現在已經卸任總統職位了，他不禁自嘲，他的判斷和眼光是有點失誤。