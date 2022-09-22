美國聯準會（Fed）利率決策會議22日凌晨如市場預期再升息3碼（1碼是0.25個百分點），持續全力對戰高通膨，我中央銀行第三季理事會也在下午登場，無縫接軌做出決議因應，政策利率今年來第三度調高，幅度為半碼，重貼現率上揚至1.625％，回到2015年12月時的水準，並搭配調高存款準備率1碼，落實緊縮政策。

央行總裁楊金龍去年底以來多次重申，今年貨幣政策「緊縮」到年底，3月第一季理事會啟動勇敢升息1碼，第二季仍面對輸入性通膨壓力，除再升息半碼，並搭配調高存款準備率1碼，回收市場資金，落實緊縮方向。進入下半年後，雖然主計總處最新公布的8月CPI（消費者物價指數）年增率回落至3％之下，但輸入性通膨未解除，因此第三季理事會決議再升半碼，符合市場預期。

楊金龍表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量近期國際大宗商品價格下跌，今年下半年國內通膨率可望緩步回降，但全年仍高於2％，明年將回降至2％以下。此外預期今年下半年及明年全球經濟走緩且下行風險升高，明年國內經濟成長力道將趨緩。因此，央行理事會認為續調升政策利率，並搭配調升存款準備率，有助抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

這次重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.5％、1.875％及3.75％，調整為1.625％、2％及3.875％，並自9月23日起實施。另調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自今年10月1日起實施。

鑑於全球通膨壓力居高、景氣下行風險上揚，楊金龍指出，央行將密切關注國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候、全球疫情演變等對國內物價情勢的影響，及主要經濟體緊縮貨幣政策發展，對全球及國內經濟金融情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟發展的法定職責。