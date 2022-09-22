高雄市美濃區有不少超過50年的店家鮮為人知，這些店家業者為了在後疫情時代找尋生機，不僅加入美濃商圈，更成立「東高等路（東高伴手禮）之意」販售平台，即日起民眾只要上網選購，就可將美濃特產宅配到府。

美濃商圈促進會理事長林享達表示，美濃地區幅員遼闊，許多店家分散各地，希望透過「東高等路」網路行銷，讓更多民眾知道美濃在地特色店家，也藉此服務讓遊客能夠提早規畫「客家小旅行」，展開一趟深度之旅。

林享達說，美濃知名的粄條街幾乎是遊客必訪之地，不過美濃還有許多知名店家，包括古早味清冰、錦興行藍衫店、中正湖油蔥酥等，這些店家至少在地經營50年以上，但卻各自分散在永安老街、南隆等地區，民眾透過「東高等路」販售平台，就可以更清楚美濃在地店家特產。

林享達指出，成立「東高等路」販售平台也是因應未來消費趨勢，現今是網路時代，連消費訂餐也已走向上網操作替代人力，店家若不跟進腳步，恐跟不上潮流，所以「東高等路」一方面是便利消費客群，另方面也鼓勵店家加入，大家一起透過網路行銷來創造生機，美濃商圈促進會將全力輔導店家將販售的商品上架網路行銷。

美濃商圈促進會於9月21日成立，「東高等路」販售平台也隨之完成，即日起民眾上網即可訂購商品，目前店家持續加入中。美濃區長鍾炳光說，美濃區店家在過去都是單打獨鬥，各自吸引觀光客源，成立美濃商圈促進會，不僅可以整合店家資源，對活絡經濟將有正面效益。