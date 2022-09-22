前旅美投手宋文華返台加入統一獅初登板就臨危授命扛先發，且碰上聯盟最強的樂天桃猿，接下來他將回到熟悉的中繼位置，總教練林岳平也誇讚他在危機處理時有不錯表現。

因為獅隊先發輪值人力短缺，宋文華臨危授命扛重責，首戰對桃猿先發3局用60球，雖有面臨失分危機都能順利化解，對於他的危機處理能力「餅總」也誇讚，「雖然他的變化球也還投不到想要位置，製造揮空率的能力待提升，但我也看到好的地方，是面對危機的時候，能夠沈著面對。」

宋文華表示，過去在小聯盟時期就常擔任中繼，常常都要面對危機處理，因此他也累積不少經驗，「過去經驗告訴我，不要因為壘上有人影響到自己的想法，心態不能有所不同。」至於球速問題，他認為，身體上沒有傷痛，主要是有些緊繃，要找到正確的發力位置。

餅總表示，休息幾天後，宋文華將回到熟悉的中繼位置，對於上次先發表現，他認為還有待加強，「跟最好的時候相比還有一大段距離，目前大概才僅有3、4成。」

今年季初宋文華從教士隊3A出發，但僅投了4場就被下放到高階1A，並在季中決定返台投入中職選秀，他坦言，做出回台的決定一部分是因為家人，但最大原因是覺得留在高階1A學不到東西，「雖然他們有留人，但最後還是決定回來。」

被問到旅美生涯會不會有遺憾？宋文華說：「是不會有遺憾，但在離開時有猶豫了一下，畢竟待了5、6年。」