蔡姓男子20日帶著20多人與連串鞭炮，在台南地2監獄門口準備為剛出獄的林男接風，卻與獄方人員起爭執鬧翻，期間對警罵三字經叫囂，警方依照妨害公務罪嫌陸續逮獲15人，台南地檢署檢察官徐書翰22日將以蔡男為首涉嫌重大共4人提起聲押，台南地院法官22日傍晚以「無羈押必要」將蔡男各以6萬不等交保。

32歲蔡姓男子因詐欺罪被判刑2年10個月，在獄中結識33歲因販毒、槍砲罪入獄判刑9年6個月的的林姓男子，蔡男6月先出獄，林男20日出獄，蔡男帶了20多名小弟與鞭炮，在監獄門口迎接，為好友「洗塵」。

蔡男如此高調慶賀引來獄方阻止，雙方起爭執，經獄方報警，警方到場，蔡男一方仍對警謾罵、叫囂，並挑釁怒罵三字經，且狂按汽車喇叭離去。

雙方對峙經過被拍下影像上傳網路，警方依照妨害公務罪嫌陸續逮回15人（通知到案7人，拘提8人），經過檢察官訊問後，2人交保，2人限制住居，蔡姓主嫌與同夥蔡男、張男、曾男等4人因涉嫌重大，有勾串共犯之虞，遭提起聲押。

台南地院法官22日傍晚裁定駁回檢方聲請的羈押、禁止接見與通信要求，認為全案雖有共犯尚未到案，然蔡男等4嫌均已認罪，警方蒐證保全充足，無羈押必要。諭知蔡男6萬元交保、他的小弟蔡男2萬元交保、張男與曾男各3萬元交保。

法官並要求4嫌均不得與本案其餘共犯獲被害人直接或間接聯繫、接觸，不得有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人等行為。

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