最新數據顯示，美國火熱的房市已出現趨緩跡象。8月美國成屋銷售年率降至2020年5月以來最低水準，並且連續七個月銷售下滑，寫下2007年以來最長下跌走勢，反映美聯準會升息使房貸利率勁揚，持續對房市買家造成壓力。

經濟學家認為，未來數月房市銷售還會進一步萎縮，因房貸利率近期已升破6％，為2008年以來首見。

全美房地產經紀商協會（NAR）周三公布，8月成屋銷售經季節調整後月減0.4％，換算成年率為480萬戶。與去年同期相比，上月成屋銷售銳減19.9％。

房地產仲介商Redfin首席經濟學家佛爾維勒（Daryl Fairweather）表示，「只要房貸利率仍在走揚，銷售就會繼續受到壓抑。」

房市需求下滑也減少買家之間的競爭，令房價增長趨緩。據NAR的資料，8月成屋銷售中間價較去年同期增長7.7％至38萬9,500美元，這是繼6月締造41萬3,800美元的新高紀錄後連續兩個月走跌。NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）表示：「雖說房價在夏末通常會走跌，但該月跌幅更甚於往常水準。」