「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，一開播就唱跳經典成名曲《愛你》爆紅，最後奪下總冠軍，再次迎來新一波事業高峰，工作邀約也接踵而來，日前她工作告一段落，9月中低調回台，近日網路上也流傳2023年央視春晚的表演藝人名單，重新翻紅的王心凌也在名單當中，將有可能再飛往大陸表演。

根據陸媒報導，中央廣播電視總台的「2023年央視春節晚會」節目組已經成立半個多月，最近節目組幾乎每天開會討論節目內容，構想新小品、舞蹈、歌曲、雜技、相聲等形式，不過具體內容還屬於保密階段，總導演人選也還沒公布。

而網上已經有流傳一份春節晚會的表演藝人名單，台灣藝人除了有王心凌，還有靠健身直播爆紅的劉畊宏，演員王耀慶、歌手楊丞琳、羅大佑，香港方面有容祖兒、李玟，還有梁靜茹、沈騰、張杰、王源、韓庚、李宇春、李榮浩、李晨、Angelababy、白鹿、蔡徐坤、周深、任嘉倫、南韓女團(G)I-DLE成員宋雨琦、江疏影、張慧雯、時代少年團、關曉彤、華晨宇、鞠婧禕等等。

央視春晚建組半個多月。（圖／翻攝自微博）

微博上流出央視春晚名單。（圖／翻攝自微博）

許多網友也紛紛在網路上建議：「希望能邀請王心淩」、「今年春晚你最希望看到誰，當然是王心淩」、「推薦個人，王心淩」、「想看王心淩」、「期待王心淩《往幸福出發吧》超好聽，正能量 」、「甜心教主王心淩，真的真的都超適合！今年能不能期待一波青春回憶啊！我一定搬小板凳準時觀看！」、「想聽王心淩唱歌，演小品」。