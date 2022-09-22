李玖哲為演唱會卯足全力練唱。（寬宏藝術提供）

李玖哲為演唱會卯足全力練唱。（寬宏藝術提供）

李玖哲為演唱會卯足全力練唱。（寬宏藝術提供）

金曲歌王李玖哲將於後天(24日)在台北流行音樂中心開唱，更將於10／15首度移師高雄，舉辦「2022 李玖哲『今天星期幾』」演唱會，今開放媒體探班，李玖哲表示這次選了很多以前沒有表演過的歌曲，所以心情緊張，被問到老婆相馬茜是否幫他加油打氣？李玖哲說：「她每天都告訴我，我是最棒的，我覺得很感謝！」

李玖哲為演唱會卯足全力練唱，不過因為疫情關係，與人在日本的相馬茜分隔兩地，李玖哲會自拍影片給她看，「每次給她看練習的影片她都很感動，真的希望她也可以到現場來看，但是這次因為疫情的關係比較困難。」而相馬茜總是提醒他趕快收工，讓喉嚨可以好好休息。

他前幾天喉嚨發炎，趕緊去打了兩針，已經好多了，他說，「星期六應該就沒有問題了，我也有在吃很多維他命，也有打針，這兩天好好準備，大家不用擔心，昨天唱快6小時，今天應該也會彩排好幾個小時，明天總彩排也是要努力，但我的喉嚨狀態越來越好很ＯＫ。」

他今還在現場透露這次演唱會請來神秘嘉賓，「這位嘉賓很厲害，有兩位，大家一定會嚇到，他們很挺我，我也很感動。」全明星的隊友也會到場支持他。

李玖哲這次除了為演唱會每天早上運動健身外，在飲食上也進行嚴格控管，不喝牛奶外，辣的跟甜的都戒口，且澱粉只在早上吃，希望能以最佳狀態站上舞台，被問到演唱會服裝可以露一下嗎？他害羞說，「可以是可以，但是我怕大家看膩了，不想再看，但還是請大家期待當天」。

他正抱著期待的心情備戰，禮拜六與歌迷在北流相見歡，他也打算演唱會結束後回日本看老婆，然後再回來台灣繼續工作。2022 李玖哲「今天星期幾」演唱會，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)及全國萊爾富、OK便利超商。