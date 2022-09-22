21屆金仲獎揭曉！台灣房屋奪六項傑出楷模

房仲業最高盛事，第21屆「傑出金仲獎楷模」頒獎典禮，今(22)日於桃園南方莊園隆重登場，近年榮登ESG十房仲第一品牌的台灣房屋集團，展現出最強品牌優勢，勇奪「不動產經紀業組」、「不動產經紀人組」及「不動產營業員組」共6項殊榮！得獎楷模足跡遍佈全台灣，分別由「台灣房屋花蓮東耀加盟店」摘下「不動產經紀業組」大獎，「台灣房屋草屯民權加盟店」店東林志鴻，榮獲「不動產經紀人組」傑出楷模，另外，「台灣房屋東湖加盟店」店長許兆承、「台灣房屋愛河之心加盟店」林玟安、「桃園南平直營店」趙珮伶及「捷運樂善直營店」劉昭佑，皆榮獲本屆金仲獎「不動產經紀營業員組」傑出楷模。

登上房仲業最高殿堂，囊括金仲獎多項榮耀，台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋集團秉持「交易安全」、「正直負責」、「創新卓越」、「團隊合作」的核心價值，始終堅持為民眾提供最專業卓越的優質服務，我們更在乎頂尖房仲人才的培育，持續優化教育培訓機制、進化加盟創業輔導系統，不僅提升台灣房屋品牌價值與優勢，也為所有同仁，創造更具高度的工作價值與成就幸福。

台灣房屋桃園南平直營店趙珮伶(左二)及捷運樂善直營店劉昭佑(右二)獲金仲獎表揚。(圖／台灣房屋提供)

拿下本屆金仲獎「不動產經紀業組」大獎的「台灣房屋花蓮東耀加盟店」，深耕花蓮多年，在新生代店東馬國浩帶領下，為團隊注入E化學習環境，系統化打造冠軍團隊，曾榮獲基宜花地區業績三冠王殊榮，專業能力與熱誠態度，深獲客戶的青睞，同時為善公益不遺餘力，充分展現房仲價值與台灣房屋樂於助人的品牌精神。

擁有十多年房仲資歷的「台灣房屋草屯民權加盟店」店東林志鴻，維護消費者權益成績卓著，勇奪本屆金仲獎「不動產經紀人組」楷模殊榮，林志鴻以專業素養處理土地套繪問題，避免賣方面臨賠償問題，謹守服務規範與誠信原則，讓客戶安心、放心，也完美體現台灣房屋＂交易安全＂的核心價值。

台灣房屋東湖加盟店許兆承(中)獲金仲獎表揚。(圖／台灣房屋提供)

另外，榮獲金仲獎「不動產經紀營業員」的四位傑出楷模，皆擁有逾十年的深厚資歷，專業程度深受肯定，「桃園南平直營店」副總趙珮伶，用心服務，不僅個人績效卓越，更擔任講師，無私分享服務經驗、業務技巧，協助新進同仁快速接軌；隸屬創億冠軍團隊的「台灣房屋東湖加盟店」店長許兆承，20年來專注房仲本業，政要、知名藝人都是其客戶，用熱情傳承不動產經驗與知識，並積極帶領團隊深入社區服務，回饋鄉里。

「捷運樂善直營店」劉昭佑，將房仲工作做為他盡情發揮個人魅力、實現理想，為客戶圓夢的地方，在品牌完善的教育訓練及學長姐協助帶領下，更讓他得以最優質服務，開創人生目標及價值；「愛河之心加盟店」林玟安，除了是業績常勝軍，擔任門市業務組長，熱心領導小組績效輝煌，本次獲獎成為林玟安13年職涯最大鼓勵，持續努力「為家人與客戶打造一個幸福的家」，就是他的志業與目標！