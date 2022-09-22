中共二十大前夕，被中共中央指控為前公安部副部長孫力軍集團成員的三名前公安高官昨天被判刑，今天（22日）又有兩名成員判死緩。除了前司法部長傅政華，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科受賄、行賄、包庇、縱容黑社會性質組織、偽造身份證件一案宣判，亦被判死緩，同樣在死緩減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。王立科受賄金額高達4.4億餘元人民幣。

9月22日，吉林省長春市中級人民法院一審審理查明：1993年至2020年，被告王立科利用擔任遼寧省北鎮滿族自治縣公安局副局長、北甯市公安局局長、錦州市公安局副局長，葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長，大連市副市長、市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳廳長及江蘇省委常委、政法委書記等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或夥同其特定關係人非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.4億餘元。

王立科為謀求本人及他人職務晉升等不正當利益，先後多次向公安部前副部長孫力軍等人行賄共計人民幣9731萬餘元。

王立科明知婁河涉黑犯罪組織從事違法犯罪活動，充當該組織的「保護傘」，長期放任該組織實施違法犯罪活動，説明該組織逃避查禁與打擊，並為該組織協調銀行貸款，致使其不斷發展壯大，稱霸一方，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。王立科還利用職權為其本人及親屬、特定關係人等違法辦理多份虛假身份證件。