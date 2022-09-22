台灣東部於9月18日下午2時44分，發生規模芮氏6.8淺層強震，地震深度7公里，造成花東地區陸續傳出災情，重建之路艱困，台中樂成宮宣揚媽祖救人濟世的本意，宣布捐出200萬元協助救災期盼災區，能盡快重回原有生活。

918池上6.8強震重創東地區，甚至傳出有些弱勢家庭災民家屋都被震出結構問題、需要重建；台中樂成宮指出，甚至有些學校校舍亦需補強或重建，造成花東地區嚴重傷亡，橋梁斷裂、道路隆起、學校傾倒等災情，災後漫長的重建路亟需各界支持與救援。

財團法人台中樂成宮為秉持媽祖博愛精神，發揮人饑己饑、人溺己溺的大愛精神，由財團法人台中樂成宮董監事會決議捐助花蓮縣政府、台東縣政府各100萬元，這次捐款共計200萬元，並供地震災害專款專戶專款專用。

918池上大地震花東地區傳出災情，造成部分地區建築、道路與相關設施等嚴重的毀損，也對居民身家財產帶來損失，造成不安驚恐，各界善心人士感同身受，為助災後重建，紛紛慷慨解囊賑災。

台中樂成宮表示，協助花蓮縣政府、台東縣政府度過918大地震所造成災害，也對此表達地震所造成傷亡的遺憾與關懷，並撫平花東地區人民的傷痛，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，盡早恢復正常生活。