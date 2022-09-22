因應央行升息半碼，內政部表示，維持今年3月23日補貼措施補貼半碼至2022年底。

內政部指出，因應央行利率調整，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中之各項政策性優惠房貸，自今年3月23日起貸款戶應自行負擔調升利率之部分，由政府提高補貼利率半碼予以協助，該補貼措施仍維持至今年底。

各項貸款名稱如下：一、台灣省輔助人民自購國民住宅貸款。二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款。三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款。四、中央公教人員購置住宅貸款。五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款。六、4千億元優惠購屋專案貸款。七、1兆8千億元優惠購屋專案貸款。八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款。九、0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款。十、輔助勞工建購住宅貸款。十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款。十二、危老重建住宅貸款。十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款。十四、國民住宅貸款(基金債權)。十五、國軍官兵住宅貸款(基金債權)。十六、公教住宅貸款(基金債權)。十七、勞工住宅貸款(基金債權)。