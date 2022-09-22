房市資金源頭縮緊。金管會22日公布，在央行持續升息、未來經濟情勢不確定及政府健全房市政策下，國銀房貸及建築融資8月僅增加346億元，是2020年1月之後的單月增貸新低，放款年增率降到9.09％，亦是2020年8月之後的24個月新低成長率。

主要是建築融資成長放緩較明顯，8月國銀建築融資增貸金額僅102億元，是近42個月來的單月增貸新低金額，年增率10.9％，不僅跌破11％，亦是2019年8月之後、即35個月以來最低的放款年增率。

也因為國銀不動產放款增幅趨緩、加上存款增加，依據銀行法72-2條控管的30％放款限額，到8月底平均比率降到26.93％，是近四個月新低，沒有銀行超過29％，28％到29％則有7家，27％到28％則有12家，7月則是有一家逾29％、八家在28％到29％之間，10家是在27％到28％。

銀行局副局長林志吉分析，主要是政府健全房市措施持續，加上未來經濟情勢不明朗，建商對借錢開發不動產的態度轉趨審慎保守。到8月底國銀建築融資餘額達3兆3,564億元，餘額依舊創新高，只是增貸金額及放款年增率放緩，同時因為有銀行建築融資在8月出現逾放，因此國銀建融逾放比在8月升高到0.1％，是近九個月新高，逾放金額由上個月的28億元拉高到33億元。

國銀房貸餘額到8月底達9兆1,608億元，單月增244億元，是2020年1月之後單月增貸新低，林志吉分析，主要還是央行3月及6月持續升息，9月依舊再升息半碼，民眾擔心貸款負擔增加，另一點就是經濟成長率預估放緩，也會讓民眾買房意願下降，因此房貸增幅下降。