得票數都算出來？媒體人黃暐瀚今(22日)在臉書以「珊珊越強，時中越險」為標題發文表示，前立委沈富雄談台北市長選情時依舊斷言，蔣萬安的當選機率最高。而且沈對於「黃珊珊越強，蔣萬安完蛋」的說法，不以為然，反而是認為，只要黃珊珊撐住不倒，維持在20%上下的支持度，那麼蔣萬安就勝選了。有網友回應更精準預測最終得票數為蔣萬安60萬票，陳時中48萬票，黃珊珊32萬票，斷言這是最可能的選舉結果。

黃暐瀚聽完沈富雄的分析後下了個結論「黃珊珊不倒、陳時中會倒」，但因沈認為用字不文雅，所以改成「珊珊越強、時中越險」。沈認為，黃珊珊吃綠營的選票，遠遠多於藍營，掛無黨籍，是想通吃，但最後可能藍綠都吃不到。黃陳兩人共享50%選票，所以只要黃能拿20％，陳時中就過不了40%（只剩30%），自然贏不了穩穩能拿四成選票的蔣萬安。沈說，這就是「珊珊越強、時中越險」的論述基礎。

網友表示：「結論：蔣萬安穩了！恭迎蔣市長～」、「可是前陣子民調才寫現在基本盤是綠大於藍耶」、「棄中保珊啊，就跟2018棄姚保柯一樣」、「所以證實沈老的說法正確，柯文哲一掛人搶到的是靠綠票沒錯」、「黃33不可能沒有藍票，不然三腳督早就倒了」。

還有網友分析精準到各候選人得票數，「連勝文與丁守中的得票率都是40.8%，這就是蔣萬安的地板。柯文哲得票率41.1%，部分是堅定柯粉，部分來自綠營。而姚文智得票率17.3%，是綠營鐵票。黃珊珊沒有柯文哲的魅力，不可能全拿柯文哲的41.1%。而陳時中可以全拿姚文智的17.3%，加上部分投給柯文哲的綠營選票。蔣萬安60萬票，陳時中48萬票，黃珊珊32萬票，這是最可能的選舉結果。珊珊若衝高，時中就再掉。」