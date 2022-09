國泰金控現身聯合國大會紐約氣候周「世界生物多樣性高峰會」,投資長程淑芬親赴現場,與國際各界領袖對談,代表台灣分享永續金融前瞻觀點,成為會場上唯一代表台灣的受邀講者;程淑芬分享國泰在亞洲成功推動企業議合的經驗,闡述善用亞洲企業永續基礎,再進一步擴展到生物多樣性的相關倡議。

聯合國大會紐約氣候周9月21日於紐約舉辦「世界生物多樣性高峰會」(World Biodiversity Summit WBS),是聯合國大會期間最熱門的周邊會議之一;世界氣候基金會執行長Jens Nielsen於開幕致詞中表示,生物多樣性是全世界得面對的氣候問題,更成為每個國家的國安問題。

國泰金控在這次受邀過程中,成為台灣首家參與聯合國大會周邊會議的金融業者,是繼去年程淑芬為台灣唯一出席COP26周邊會議的金融業代表後,再次獲邀成為WBS台灣唯一代表講者。

這次高峰會的卡司堅強,包括白宮環境質量委員會主席Brenda Mallory、聯合國環境署(UNEP)財政倡議主席Eric Usher、經濟合作暨發展組織(OECD)環境轉型韌性主席Walid Oueslati,自然相關財務揭露工作小組(TNFD)執行董事Tony Goldner、歐洲投資銀行總裁Werner Hoyer、網飛(Netflix)永續長Emma Stewart等,為全球面對氣候與生物多樣性危機議題,提供最佳永續行動策略。

會中備受矚目的「催化自然市場」(Catalysing Nature Merket)場次中,透過金融機構與投資人的角度,提出如何帶動全球生物多樣性加速改變;程淑芬表示,國泰主動投入全球倡議,積極議合被投資人與相關產業,督促改變的發生。

此外,亞洲中小型企業正在響應這波改變的力量,程淑芬認為,若能將更多資源投入於支持低碳轉型技術發展的中小企業,協助企業茁壯成長,將可發揮無限影響力。

國泰替社會大眾管理資產,將資金導向有利永續發展的企業與專案,協助客戶向低碳永續邁進的同時,也進一步提升台灣整體淨零潛力。

根據世界經濟論壇(World Economic Forum WEF)報告指出,生物多樣性消失被視為未來10年全球前三大風險之一,全球有超過一半以上的GDP、約44兆美元的經濟價值,中度、或高度仰賴自然及其生態系服務(ecosystem services)將受影響,其中,營造業(4兆美元)、農業(2.5兆美元)、及食品業(1.4 兆美元)是最仰賴自然的三個產業。

程淑芬在高峰會中指出,企業可將生物多樣性視為氣候變遷的延伸議題,而非獨立、單一的新議題,自然資源和生物多樣性提供社會效益,不僅推動經濟發展,並幫助我們應對氣候變化的挑戰,亦是投資人下一個關注焦點。

國泰長期關注國際趨勢變化,謹慎因應ESG風險,國泰世華銀行自2015年成為台灣首家赤道銀行起,將生物多樣性指標納入專案融資管理因子,挹注全球最大風電開發商沃旭能源於台灣興建離岸風場,支持沃旭能源進行實驗珊瑚礁育生研究計劃,透過低碳投融資結合能源轉型、保護生物多樣性等。

國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信2018年為台灣首家引入國際ESG資料庫之金融業者,其中包含企業生物多樣性與土地、水資源壓力等評估項目;國泰人壽將棕櫚油與伐木產業列入敏感性產業管理;國泰世華銀行將流刺網製造與捕撈、熱帶雨林伐木等產業,列入不予授信產業。國泰金控重視利害關係人溝通,也投入資源,與投融資企業攜手重視國際重要趨勢,建立夥伴感,適時介入協助投融資企業之永續進展。

國泰金控更在今年8月加入「自然相關財務揭露工作小組」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures TNFD),9月加入「生物多樣性會計金融夥伴關係」(The Partnership for Biodiversity Accounting Financials PBAF) ,為台灣首家加入之金融業者,支持國際生物多樣性倡議。