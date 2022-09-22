台中市梧棲區大庄浩天宮潛水媽及信眾們，今天挑戰一日單攻玉山壯舉！（梧棲浩天宮提供）

台中市梧棲區大庄浩天宮潛水媽22日由管理委員會副總幹事楊維智，率領曾單攻玉山的15名隊員，揹著媽祖和千里眼、順風耳等神尊；淩晨3時許抵玉山登山口開始攻頂，清晨5時20分抵達標高3952公尺的玉山主峰，並於山頂進行簡單隆重祈福儀式後。下午1時50分再回到玉山登山口，來回不到12小時，順利完成1日單攻壯舉。

浩天宮重建委員會主委王經綻說，浩天宮於2016年8月24日開始舉辦第一屆潛水媽登玉山祈萬福活動，揹著潛水媽祖、千里眼、順風耳等神尊，一同登玉山攻頂成功，2017、2018、2019、2020及2021年，陸續再度攻頂成功鼓舞下，今年第7年舉辦媽祖登玉山活動。

楊維智指出，往年參加浩天宮潛水媽登玉山隊員因人數太多，大都採選拔方式召集，廟方上網後有意要跟媽祖一起攻玉山的登山好手，先在媽祖殿前擲筊，要連擲3次「聖杯」者才能同行；因受疫情影響排雲山莊床位有限，隊員需體力皆能配合出發時間一起攻頂。

楊維智表示，今天淩晨3時許，登山隊從玉山登山口開始挑戰單日攻頂攀登玉山主峰，清農5時20成功登上標高3952公尺的玉山主峰，在山頂進行祈福儀式後；下午1時50分再回到玉山登山口，來回不到12小時，順利完成1日單攻的壯舉，晚間7時30分返抵梧棲區達文昌路。

浩天宮特出動媽祖神轎、千里眼、順風耳、哨角、36執士、旗隊等，展開盛大的恭迎潛水媽回宮安座。

楊維智強調，玉山是東北亞第一高峰，單攻需要過人的體力與毅力，這次共有15名登山隊員，其中有澎湖武聖廟主委王照界跨海前來，及清水警分局副分局長李瑞雄等隨潛水媽登玉山，一行人都順利攻頂，讓他們很開心，記錄這一段珍貴的歷程陪媽祖登玉山的紀錄，全都覺得特別的有意義。