有時收入有落差會導致情侶關係不對等，結婚後更可能引發家庭衝突。一名網友表示，自己是月薪5萬元的社畜，26歲女友則是月薪約17萬的二副。近日兩人聊到結婚問題，女友認為薪水落差沒什麼，但他總覺得自尊心過不去，因此上網求助如何調整心態？不過許多網友認為，除非他克制自尊心，不然就該分手、找薪水更少的對象交往。

原PO在Dcard以「女生月薪17萬，可以高攀嗎？」發文表示，4年前他透過交友軟體，認識當時大四、航海科系的女友，日久生情後兩人順利成為情侶，雖然女友畢業後加入海運公司跑船，每次至少得等半年才能見面，但兩人關係穩定從未生變，他也一路陪伴女友從實習生升到肩膀掛兩條線、月薪約17萬的二副。

近日女友終於能下船，兩人見面時理所當然聊到職業、結婚等問題，女友透露未來會考大副，也要原PO不用擔心婚禮、買房費用，她可以多出一點、房子頭期款甚至可以全部給付，只要原PO好好幫忙照顧家裡，讓他覺得自尊心過意不去，但以自己能力真的很難突破女友的薪水跟存款，「想詢問各位男性如遇到女生薪水比自己高是怎麼調整心態的？」

對此，許多網友紛紛回應，「比不過就把自己自尊心收小一點，不然就請去交薪水比你少的，我一直覺得自尊心只是你怕父系社會看你的眼光而貶低你」、「躺好就好」、「男主外女主內，顛倒過來而已，可以當個好老公」、「乖乖躺在女友的懷裡吧」。