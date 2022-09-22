今年底大選，國民黨高市議員選戰面臨脫黨、分裂危機，市黨部今（22）日指出，有3名議員參選人以無黨違紀登記參選，而1名山地原住民區長何忠勇則「跳槽」代表民進黨參選茂林區長，上述4人遭到撤銷及開除黨籍處分，後續將報黨中央通過確定。

國民黨高雄市黨部指出，9月初召開高雄市考紀會決議，後再召開高雄市委員會會議通過，針對王齡嬌、劉景裕、徐尚賢3人，予以撤銷黨籍處分，也就是3年內不得請求恢復黨籍。另何忠勇予以開除黨籍，6年內不得請求恢復黨籍，後續將報中央常務委員會議通過後確定。

其中，投入仁武等4區的議員參選人王齡嬌、徐尚賢，脫黨參選，為該區選情添加變數。尤其5連霸老將許慧玉宣布不連任後，市黨部改推新人張惟晴上場，再加上有現任的吳利成參選，恐讓藍營面臨分裂危機。

此外，劉景裕為苓雅區苓昇里長，脫黨參選前金新興苓雅市議員，至於曾發起罷免無黨籍高雄市議員黃捷，原本隸屬黃復興黨部。至於何忠勇則曾於2014年代表國民黨參選茂林區民代表，但未選上，此次則改披綠袍參選。

「黨可以不要我，但我絕對不可能拋棄人民百姓，祝福國民黨，再見了！」徐尚賢回應，自己未參與國民黨初選，避免造成黨內廝殺，盡心盡力替藍軍突破同溫層，爭取更多民眾認同，何錯之有？更質疑國民黨不同選區有不同待遇，有人無黨籍參選，卻可以說是選舉考量被認可。