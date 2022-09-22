台灣將在2025年邁入超高齡社會，兆豐銀行為協助客戶提早規劃退休生活，享有安心愉快的第二人生，即日起推出「輕鬆享樂退 息在真FUND心」基金優惠專案，精選10檔優質配息型專案基金，搭配數位理財服務，透過網路銀行或行動銀行線上申購，即可輕鬆規劃退休生活。

根據兆豐銀行內部資料統計顯示，有關債券型及平衡型基金類型的交易量，佔整體基金交易量的5成以上，顯示客戶在基金的配置上，比較偏好穩定配息及價格波動低的商品。

有鑑於今年金融市場處於通膨與升息並存的環境下，兆豐銀行投資顧問團隊建議，退休理財規劃的資金配置思維首重保值與挑選優質標的，可將部分資金投入固定配息的金融商品，如配息的債券型基金或平衡型基金等，除了擁有穩定的配息收益，也能善用複利效果，以定期定額方式再投資，擴大投資收益累積財富，讓退休生活規劃更有安全感。

投資基金績效固然重要，但降低投資成本費用則是提高績效的第一步。

兆豐銀行此次針對年滿40～65歲的客戶推出「輕鬆享樂退 息在真FUND心」優惠專案，凡於11月30日前透過網路銀行或行動銀行線上申購配息型專案基金，且持有時間達2年以上者，可享有終身免收信託管理費的優惠(每人限2筆)，提供有退休規劃的投資人更多選擇，對於偏愛配息商品的理財客戶，可善用專案的優惠回饋，及早實現退休夢想。