台南二監迎接"大哥出獄"?! 20小弟叫囂"狂按喇叭"│中視新聞 20220921

台男蔡姓男子20日帶20人為出獄的林男接風，在台南第2監獄門口放鞭炮對警叫囂，蔡男與3名同夥以6萬不等交保；據悉蔡男與林男是獄友，蔡男因加重詐欺罪入獄2年，檢方查出他2016年起在台南成立詐騙組織，透過交友網站專騙大陸女子，大賺不義財後開名車，遭逮後被判刑2年10個月，今年6月出獄。

判決書指出，32歲蔡姓男子6年前與友人在台南市永康區組電信機房，並以交友結婚及投資名義詐騙大陸女子，蔡男負責籌措設備與資金，另名譚姓男子負責管理，後續有5名男子加入；蔡男的組織透過交友網站「世紀佳緣」、「百合網」尋找陸籍女下手，哄騙對方辦理銀行帳戶並安裝電腦程式，再透過非法程式潛入對方電腦，盜領款項轉至人頭帳戶，有多名女子遭騙。

據悉蔡男與林男是獄友，蔡男因加重詐欺罪入獄2年，檢方查出他2016年起在台南成立詐騙組織，透過交友網站專騙大陸女子，大賺不義財後開名車。（翻攝照片）

蔡男的組織遭破獲後，法官發現他2年前因恐嚇取財被判刑9個月，因此依詐欺罪嫌加重判處2年10月，而蔡男在獄中結識33歲因販毒、槍砲罪入獄判刑9年6個月的的林姓男子，蔡男6月先出獄，林男本月20日出獄，蔡男為幫好友接風，帶了20多名小弟在監獄門口迎接，並準備放鞭炮為好友「洗塵」。

當時蔡男如此高調慶賀引來獄方阻止，雙方爆發衝突，蔡男一方對警謾罵、叫囂，並挑釁怒罵三字經，且狂按汽車喇叭離去，影片曝光引發譁然，警方依照妨害公務罪嫌陸續逮回15人，蔡姓主嫌與同夥蔡男、張男、曾男等4人因涉嫌重大遭提起聲押，台南地院法官22日傍晚以「無羈押必要」將蔡男各以6萬不等交保。