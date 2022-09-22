「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）最後一舞的搭檔不是別人，就是「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）！明天開打的賴佛盃公布首日對戰組合，費爸與蠻牛將在第4點雙打攜手，代表歐洲隊對決美國組合薩克（Jack Sock）／提亞佛（Frances Tiafoe），此戰結束費爸就將封拍引退。

這也是費、納繼2017年首屆賴佛盃後，再次於這項賽事搭檔雙打。巧合的是，當時對手之一就是薩克，最後費、納以6比4、1比6、10比5擊退薩克／夸瑞（Sam Querrey），替歐洲隊拿下1點勝利。

賴佛盃為歐洲隊與世界隊6 vs. 6的團體對抗賽，參賽球員要負責單打與雙打各1場。但費爸的情況特殊，預料歐洲隊將在他打完雙打後，隔天起由預備球員貝雷提尼（Matteo Berrettini）頂替其出賽位置。

費德勒生涯最後一役、也是他在ATP職網巡迴賽的第1750場比賽，預計於台灣時間24日凌晨4時登場，國內由博斯網球台、博斯運動1台直播。

至於首日頭3點單打，23日晚間8時先由新科美網亞軍魯德（Casper Ruud）vs.薩克打頭陣，隨後是西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）vs.舒瓦茲曼（Diego Schwartzman）；晚場賽事於24日凌晨2時登場，由首次參加賴佛盃的前球王莫瑞（Andy Murray）對決澳洲的米瑙爾（Alex de Minaur）。本屆賴佛盃也是「四大天王」費德勒、納達爾、喬柯維奇（Novak Djokovic）與莫瑞首次到齊合體。