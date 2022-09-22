60歲狄鶯和孫鵬婚後育有一子孫安佐，不過出道多年的她，始終保持凍齡美貌，是演藝圈著名美魔女之一，今她罕見在社群爆氣，表示有酸民說她整臉整到變形，讓她決定不忍了，直接公開20歲嫩照，讓大家比較看看「我到底整了什麼」。

狄鶯透露本不想回應，但酸民不僅說她整下巴，還說她整到變形，讓她再次聲明「我再強調一次我沒有去整形，現在跟以前20歲的我讓你們比較看看，我到底整了什麼」。

她坦言自己是年紀大了沒錯，也可以什麼都不做，「我不需要名也不需要利，如果我為大家忙成這樣，還要讓你們這樣來攻擊我那就很抱歉，我真的累了」。而她曝光的照片可看到，她五官精緻、仙氣十足，和現在相比依舊美麗，讓網友都驚艷不已。

「姐姐是母胎美女，從年輕美到現在，我們都可以證明」、「超美也引人眼紅，做自己~小人不必理會」、「以前超美，現在一樣超美」、「酸民就是酸民 真的不要理會破壞心情，剛剛看到最後一張以為看到蔡依林」、「你以前就長這樣呀，20幾年前我還在工地遇到你，本人更美」。