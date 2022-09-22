根據《震傳媒》台北市長選舉最新民調，國民黨蔣萬安以32.7％領先民進黨陳時中的26.3％、無黨籍黃珊珊的23.7％；另外，《菱傳媒》民調則顯示，蔣萬安以35.24％領先陳時中的34.94％、黃珊珊的24.79％。前民進黨立委郭正亮分析表示，最近兩周黃珊珊台北市的新聞變少了，因此，蔣萬安搶到了黃珊珊的票。

郭正亮今(22日)在《踢批批開講》節目中表示，這一波，媒體人周玉蔻打蔣萬安，打了幾個議題。黃珊珊對此議題不想理，可是台灣是現實的地方，在邪惡的戰場鬥來鬥去，黃珊珊若不進場，就沒有聲量，所以要介入戰局，她可以有她的講法，可是不能沒有聲音。而最近兩周黃珊珊台北市的新聞變少了，因此，蔣萬安搶到了黃珊珊的票。

被問到陳時中的支持度有起來嗎？郭正亮回應表示，陳時中的支持度並沒有起來，維持在原點左右。《震傳媒》跟他提到，趨勢就是，很多人不知道黃珊珊這兩周的新聞。

郭正亮指出，陳時中讓周玉蔻亂打，進一步惡化其仇恨值。他認識很多深藍的原本是支持黃珊珊，可是現在他們有危機感，不能讓陳時中當選，因此就集中到蔣萬安那邊；若客觀評估，他們可能會支持黃珊珊，可是看到陳時中這樣惡打，尤其周玉蔻，還打慈濟、BNT，讓他們怒火中燒，所以就集中票不想讓陳時中當選，這就是不能讓陳時中當選的仇恨心或者恐懼的心。郭甚至認為，選舉到最後一個月，仇恨跟恐懼的動力，遠超過愛的動力，尤其是3個人選參戰時。