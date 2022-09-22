〈五路財神歡喜坐〉，以5張雙喜字造型椅由小漸大，呼應活潑節慶氛圍。(曹婷婷攝)

市長黃偉哲（左五）歡迎大家來台南文化中心，享受藝術洗禮。（曹婷婷攝）

匯聚各方藝文能量的台南文化中心38歲了，去年館慶吸引逾萬人共襄盛舉，38周年館慶以「偶遇藝術」為主題，結合「仁東藝之森」系列活動，9月24日至11月27日推出劇場表演、戶外演出、展覽、工作坊及導覽等74場活動；10月生日壽星預先登記，本周末還能領到台糖長榮酒店贊助生日小蛋糕，2天各限量100名。

文化局指出，9月24日、25日館慶開幕特別邀請「無獨有偶工作室劇團」推出《藝之迴廊尋偶蹤》戶外演出，各類型偶戲於台南文化中心迴廊匯演，這2天也搭配館慶限定「小人類x偶遇」市集，邀請市民朋友為台南文化中心慶生，10月生日壽星預先登記，還能領到由台糖長榮酒店贊助的生日小蛋糕。

配合館慶，文化中心廣場也已設置3項藝術裝置，連日來吸引許多民眾打卡拍照。該展結合「魚刺客」特展，把場子炒熱「嗨起來」，由藝術家在星光廣場設置戶外裝置作品，包括何佳真〈五路財神歡喜坐〉，以5張雙喜字造型椅由小漸大，呼應活潑節慶氛圍；王國仁〈走~草起來〉以植物從泥土中走出大世界為意象，帶給民眾不同視覺感受；伊祐．噶照〈算浪〉像極美麗舞者跳著屬於大海生命的海洋之舞。

館慶期間也推出18檔強檔好節目，音樂、戲劇、舞蹈輪番上演，包括春河劇團《魔法阿媽》、故事工廠《四姊妹》、阮劇團X劇場空間《皇都電姬》、全民大劇團《因愛啟程》、民管《怦然心動》、南藝大音樂系管弦樂的演出，《張正傑大提琴獨奏會》等，滿足不同類型觀眾。

文化局表示，今年館慶就是要帶市民一起探尋藝文空間來尋寶，活動手冊設計為開合式封面，讓市民如同拿到尋寶盒般，透過其中指引在「仁東藝之森」探險。館慶期間於台南文化中心戶外、微笑虎山藝文咖啡、102當代藝術空間、台南‧家具產業博物館等合作場館設立中空的景框，民眾除可與美麗景框留念，打卡上傳台南文化中心粉絲專頁，有機會抽好禮。