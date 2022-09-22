安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）慶祝其在捷克共和國Roznov擴建的碳化矽（SiC）工廠的落成。以工業和貿易部科長Zbynek Pokorny、茲林州州長Radim Holis和市長Jiri Pavlica以及其他當地政要為首的多位嘉賓出席了剪綵儀式，突顯此事件和半導體製造在捷克共和國的重要性。

從2019年開始，安森美在其位於Roznov的現有矽拋光和外延晶圓及晶片生產的基礎上，增加了SiC拋光晶圓和SiC EPI晶圓生產。由於原來的場地滿足不了需求，去年開始再建新的廠房，以進一步擴大晶圓和SiC EPI的生產。

在未來兩年內，這一擴建將使該基地的SiC產能提高16倍，並在2024年底前創造200個就業機會。到目前為止，安森美在Roznov基地的投資已超過1.5億美元，並計劃在2023年加碼投資3億美元。安森美最近因其在捷克共和國的SiC投資而獲外國投資協會（AFI）投資領域重大貢獻獎。

安森美電源方案部執行副總裁兼總經理Simon Keeton說：「連同我們在美國新罕布什爾州哈德遜的SiC晶錠的擴產，這些增加的SiC製造能力使安森美能為客戶提供關鍵的供應保證，以滿足市場對基於SiC的方案快速增長的需求。我們對SiC製造供應鏈的全面把控，以及我們產品領先市場的能效，凸顯了安森美在SiC的領先地位更進一步。」

SiC對於提高電動汽車、電動汽車充電和能源基礎設施的能效至關重要，也是實現脫碳的一個重要助力。